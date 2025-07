PRF e PM apreendem carga de maconha e recuperam veículo furtado em Joaquim Távora

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a PM (Polícia Militar) apreenderam uma carga de maconha e recuperaram um veículo furtado na manhã deste sábado (19), em Joaquim Távora. De acordo com os agentes, a equipe deu ordem de parada por volta das 8h40 para um veículo.





O condutor não respeitou a ordem e tentou fugir do local, mas foi abordado na sequência pelas polícias. Durante a fiscalização, os agentes encontraram uma grande quantidade de maconha escondida dentro do porta-malas. Além disso, eles também identificaram que o veículo tinha sido furtado no dia 04 de junho na cidade de Presidente Prudente (SP).





O motorista era um homem de 29 anos natural de Campo Limpo Paulista (SP). Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Joaquim Távora.





