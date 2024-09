PRF e PM apreendem dois fuzis e grande quantidade de drogas em Londrina

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a PM (Polícia Militar) prenderam um motorista que transportava dois fuzis calibre 556, mais de seis quilos de pasta base e três quilos de cocaína de cocaína nesta quinta-feira (26), próximo ao Parque de Exposições Ney Braga, em Londrina. A abordagem ocorreu após os agentes avistarem um veículo Fiesta com o para-brisa trincado.





Durante a abordagem, os policiais perceberam o cheiro de substância química usada na produção de pasta base e cocaína, o que levou ao acionamento de cães farejadores da PM. Com o auxílio de um cão, foi identificado um compartimento oculto e de difícil acesso no veículo, onde estavam escondidos os dois fuzis desmontados e as drogas.

O motorista, o veículo, as armas e a droga foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Londrina.