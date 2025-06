PRF encerra operação Corpus Christi no Paraná com seis mortes

O número de mortos em acidentes no Paraná subiu de 4 para 6 durante a Operação Corpus Christi da PRF (Polícia Rodoviária Federal), que teve início na quarta-feira (18) e terminou neste domingo (22). As mortes representam um aumento de 50% no período comparado.





Das 6 mortes, 3 foram registradas em colisões frontais. Os óbitos foram registrados em São José dos Pinhais, Nova Esperança, Nova Londrina e Campo Largo.





Pelo menos 83 acidentes foram registrados durante o feriado prolongado, o que representa uma redução de 16,2% em relação aos 99 acidentes contabilizados em 2024. Já o número de feridos passou de 81 em 2024 para 92 em 2025, alta de 13,6%.





Durante a operação deste ano, a PRF fiscalizou 4.562 veículos e 5.223 pessoas nas rodovias federais do estado. A fiscalização flagrou 70 motoristas sob efeito de álcool, sendo 4 presos em flagrante. Também foram registradas 68 autuações por desrespeito ao uso do cinto de segurança e 99 crianças transportadas sem o dispositivo de retenção adequado. Os radares captaram 1.934 imagens de veículos em excesso de velocidade.