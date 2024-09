PRF encontra cerca de R$ 2 milhões em cigarros contrabandeados em bitrem na BR-376

Cerca 450 mil maços de cigarro contrabandeados do Paraguai foram encontrados em um bitrem durante uma fiscalização da PRF (Polícia Rodoviária Federal) no km 174 da BR-376, em Mandaguaçu (Noroeste), no início da tarde desta quarta-feira (18). Segundo os agentes, a carga é avaliada em aproximadamente R$ 2 milhões.





Em fiscalização nos compartimentos de carga, os policiais descobriram que ambos estavam abarrotados com caixas do produto trazido ilegalmente ao Brasil.

