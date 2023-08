PRF flagra criança sendo transportada em carro recheado de cigarros no Paraná

Nesta quinta (17), por volta das 13 horas, policiais rodoviários federais abordaram um homem que conduzia um Renault Scénic na BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu (PR).





Durante a vistoria, os policiais verificaram que estavam no veículo, pai, mãe e uma criança de quatro anos de idade. Mas o que mais chamou a atenção dos policiais foi a presença de cerca de quatro mil maços de cigarros que eram transportados com uma criança a bordo, filho do casal.

A criança é utilizada como fator distrator na tentativa de se ludibriar a fiscalização policial, mas neste caso não tiveram sucesso. Além disso, o casal já tem registro criminal pelo mesmo fato, inclusive com a criança sendo utilizada com essa função.





Diante dos fatos, o casal foi detido por contrabando de cigarros e corrupção de menor. A criança será entregue ao Conselho Tutelar para as providências cabíveis.