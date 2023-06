PRF flagra mais de um motorista bêbado por hora na Operação Corpus Christi no PR

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, neste domingo (11), a Operação Corpus Christi 2023 no Paraná. Neste ano, durante os cinco dias de operação, que teve início na quarta (7), 477 motoristas foram flagrados ultrapassando em locais proibidos e em 261 ocasiões, algum dos ocupantes não utilizava o cinto de segurança. Ainda, 145 motoristas foram autuados por embriaguez, mais de um flagrante por hora de operação. Cinco foram presos por dirigirem embriagados.







Além disso, 60 crianças foram flagradas sem o dispositivo de retenção correto ou irregularmente instalado. 3.358 multas foram aplicadas e 237 veículos foram recolhidos por diversas irregularidades.

Foram registrados 107 acidentes, com 105 pessoas feridas e nove mortas, uma redução de 25%. O acidente mais violento foi registrado na tarde do primeiro dia da operação (quarta), em Marechal Cândido Rondon (PR), quando um motorista de caminhão colidiu frontalmente com um carro de passeio, que estava parado no acostamento aguardando para cruzar a pista, matando três pessoas na BR-163. Duas mortes poderiam ser evitadas caso os ocupantes estivessem utilizando o cinto de segurança. Nestes dois acidentes, ambos foram ejetados dos veículos pela falta do uso do dispositivo obrigatório.





Em 2022, a PRF registrou 107 acidentes, com 30 pessoas feridas e 12 mortes.