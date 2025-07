PRF persegue e apreende carro 'recheado' de maconha em Curitiba

Durante patrulhamento na região de Campo Largo (Região Metropolitana de Curitiba), na manhã desta quinta-feira (10), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu um carro clonado carregado com maconha na BR-277, em Curitiba. A ocorrência teve início após acionamento da central 191 informando sobre um veículo com suspeita de furto na região.





Ao localizar o carro, os policiais deram ordem de parada, que foi desobedecida. O motorista fugiu em alta velocidade, fazendo ultrapassagens pelo acostamento e acessando vias marginais, colocando outros condutores em risco. A perseguição seguiu até a região do Parque Barigui, em Curitiba, onde, em meio ao congestionamento do horário de pico, o fugitivo perdeu o controle do carro e colidiu com outros veículos que estavam parados no tráfego pesado no momento.

Após o impacto, o carro ficou imobilizado entre dois veículos. Os policiais conseguiram abordá-lo e prenderam o condutor, um homem de 25 anos.





A suspeita foi confirmada e o carro, furtado em fevereiro, originalmente branco e emplacado no município de Floresta (Noroeste), havia sido pintado de preto para tentar despistar a fiscalização. Na ocasião do furto, além do carro apreendido na ocorrência, foram levados da residência da vítima uma motocicleta BMW e uma espingarda calibre .22.



No interior do carro, os policiais encontraram diversos fardos de maconha, totalizando 228 quilos da droga. O preso, junto com a droga, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil em Curitiba.

Confira o vídeo: