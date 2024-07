PRF prende 'vendedor de chinelos' com mais de 200 quilos de maconha no Paraná

Um motorista que montou um mostruário de chinelos para tentar esconder uma carga de maconha acabou preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), na madrugada desta segunda-feira (29), em Cascavel (oeste).







O homem, de 44 anos, morador de Foz do Iguaçu (oeste), dirigia um automóvel com placas de Toledo e foi parado numa fiscalização na Unidade Operacional da PRF, na BR-277.

Ele tentou se passar por um vendedor de chinelos, mas as caixas que transportava no banco traseiro e no bagageiro escondiam 204 quilos de maconha.





O motorista, então, admitiu que pegou o carro com a droga em Medianeira (oeste) e iria levar até Ponta Grossa (Campos Gerais). Ele foi preso e conduzido à Polícia Civil.