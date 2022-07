Homem morre após capotar carro na região de Londrina

Um jovem de 20 anos morreu após capotar o carro que dirigia, nas proximidades do Km 263 da BR-376, na manhã desta segunda-feira, em Califórnia (Região Metropolitana de Londrina). O condutor do veículo perdeu o controle e saiu do leito carroçável, capotando diversas vezes e parando no barranco da rodovia, onde o veículo ficou escondido.



O homem sofreu ferimentos graves e só foi localizado após conseguir sair do veículo e caminhar até a borda da pista, onde ficou deitado aguardando socorro médico.



Quando os policiais chegaram ao local, o condutor já havia sido encaminhado à UBS (Unidades Básica de Saúde) da cidade para atendimento médico, porém não resistiu às lesões e morreu.