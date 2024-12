PRF sente cheiro de maconha e apreende 343 quilos da droga escondidos em caixas de ovos no PR

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu uma carga de 343 quilos de maconha em Santa Terezinha de Itaipu na noite desta terça-feira (10). A droga estava no compartimento de carga de um caminhão, dentro de caixas de ovos. Um homem foi preso em flagrante.





Às 22h de ontem, uma equipe da PRF deu ordem de parada ao motorista de um caminhão, que seguia no sentido Foz do Iguaçu - Cascavel, pela BR-277. Questionado sobre o que levava no caminhão, o condutor, de 23 anos, informou que o veículo estava vazio.

Durante a fiscalização, os policiais rodoviários federais perceberam um forte odor de maconha no compartimento de carga do caminhão. Ao abrirem para verificação, os policiais encontraram vários tabletes de maconha dentro de caixas de uma marca de ovos.