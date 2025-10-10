Professor acusado de crimes sexuais contra alunos em Irati se entrega à polícia

Helio de Mello, professor de um colégio estadual da área rural de Irati (Centro-Sul), foi preso nesta quinta-feira (09) após passar mais de um mês foragido da polícia. Ele é acusado de cometer crimes sexuais contra crianças e adolescentes que eram seus alunos e foi denunciado pelo MPPR (Ministério Público do Paraná).





Mello se apresentou em uma unidade policial de Guarapuava, região central do Estado, e o mandado de prisão preventiva contra ele foi cumprido no local. O docente foi encaminhado à Penitenciária de Guarapuava.





O advogado de defesa de Mello, Ricardo Mathias Lamers, garantiu que o professor “sempre esteve à disposição das autoridades, conforme comunicou formalmente no curso das investigações”. Completou dizendo que seu cliente, “tão logo tomou conhecimento, pela imprensa, da existência de um mandado de prisão, compareceu para que a ordem fosse cumprida”.

À FOLHA, o Fórum da Comarca de Irati informou que Mello ainda não passou por audiência de custódia. No momento, não se sabe se ele será transferido à uma unidade prisional de Irati.





Vítimas são meninos

Até o momento, foram 12 vítimas identificadas pela PCPR (Polícia Civil do Paraná), todas do sexo masculino. O MP o denunciou por estupro de vulnerável, favorecimento da prostituição e outros crimes. A irmã de Mello, que era diretora na escola e não teria adotado providências ao tomar conhecimento dos abusos, também foi denunciada.

O homem tem 55 anos e lecionava no município desde 2003. Professor de educação física, também era vereador da Câmara Municipal de Irati, pelo PL (Partido Liberal), até o dia 09 de setembro, quando renunciou ao cargo quatro dias depois da Justiça expedir um mandado de prisão preventiva contra ele. Além disso, já havia presidido o Legislativo.





Oferecia dinheiro e vantagens

Conforme o MP, os crimes ocorreram entre 2017 e 2024. Mello é investigado por abusar sexualmente de sete adolescentes, com idades entre 11 e 17 anos, nas dependências do colégio e fora dele. Foram colhidos depoimentos de menores que teriam presenciado ou sofrido algum ato de violência sexual praticado pelo suspeito. Ex-alunos já adultos que foram vítimas e funcionários da escola também foram ouvidos.

A Delegacia de Polícia Civil em Irati passou a investigar o professor após denúncias serem registradas pelo Disque 100 ao Conselho Tutelar local, em 5 de agosto. As diligências tiveram apoio do órgão, que realizou uma força-tarefa para a realização de escutas especializadas de adolescentes do colégio.

Também foi realizada a oitiva dos pais de um aluno, que teriam tomado conhecimento sobre as mensagens trocadas pelo denunciado e seu filho. Nas conversas, constataram abordagens indevidas feitas pelo suspeito, com forte apelo sexual.

Um dos modus operandi de Mello seria oferecer presentes ou pagamentos às vítimas para obter encontros ou receber fotos íntimas. A PC identificou “desde toques em partes íntimas de vítimas adolescentes, envio de fotos e vídeos com conteúdo pornográfico, até pedido de fotos e vídeos de nudez das vítimas mediante a oferta de dinheiro ou outra vantagem”, informou a corporação.





Crimes cometidos





A PC concluiu o inquérito policial em 26 de setembro e indiciou o, agora, preso. A denúncia do MP enumera 28 fatos relacionados aos crimes praticados. O ex-vereador deve responder pelos crimes de estupro de vulnerável, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, importunação sexual e assédio sexual.





Proibições impostas





Quando o Conselho Tutelar atestou indícios de crimes contra a dignidade sexual das vítimas por parte do professor, foi apresentado, à 2ª Promotoria de Justiça de Irati, um pedido de imposição de medidas cautelares a Mello, além de um pedido de busca e apreensão a fim de obter provas a respeito dos fatos.

A Justiça acatou a solicitação no dia 31 de agosto, proibindo o ex-vereador de frequentar o colégio em que ele ensinava e de manter contato com os estudantes, para evitar constrangimentos às vítimas e impedir eventuais intimidações ou tentativas de manipulação, tanto às vítimas quanto às testemunhas.

Também foi imposta a suspensão do exercício da função pública de professor da rede estadual de ensino, considerando os indícios de que o cargo foi utilizado como instrumento para a prática criminosa.

A Seed-PR (Secretaria de Estado da Educação do Paraná) informou que Mello foi afastado de suas funções no colégio em agosto, “medida adotada imediatamente após a decisão do Poder Judiciário”.





Irmã seria omissa





A irmã de Mello atuou como diretora da escola até a última quarta, quando entrou em vigor a aposentadoria que solicitou em julho por vontade própria, “antes da determinação judicial”, informou a Seed.





O MP a denunciou pelos crimes de prevaricação e assédio sexual e favorecimento da exploração sexual de adolescentes, os dois últimos na modalidade omissiva. Segundo o Código Penal, prevaricação é o ato de um funcionário público “retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”.





Conforme o Ministério, “no exercício do cargo, ela teria tido conhecimento de alguns dos abusos cometidos e não teria adotado qualquer providência”. A PC pontuou que “a irmã do foragido foi indiciada no mesmo inquérito. Não tem mandado de prisão contra ela”.





A reportagem entrou em contato com a mulher para obter um posicionamento, porém, não houve retorno até a publicação do material.

(Com MPPR e PCPR)