Proprietária cobra aluguel, fica irritada e agride inquilina na região de Apucarana

A proprietária de um imóvel foi levada até a Delegacia após ser acusada de agredir a inquilina no centro de Califórnia, na região de Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na manhã desta quinta-feira (2).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

De acordo com a Polícia Militar, a vítima contou que estava dormindo em sua residência quando viu a proprietária. Assim, a inquilina teria aberto a janela do quarto, momento em que a acusada teria cobrado o aluguel da casa.





Publicidade

A inquilina teria pedido para a mulher se acalmar e saído para conversar. Mesmo assim, a proprietária teria ficado irritada e chamado a vítima de vagabunda, a agredindo com uma bolsa e com um soco no nariz, que causou uma lesão.





Publicidade

Assustada com a reação da acusada, a inquilina teria se trancado no interior da residência e acionado a Polícia Militar.





A vítima precisou ser levada até uma instituição de saúde devido à lesão com sangramento no nariz, enquanto a proprietária foi conduzida pela equipe de policiais até a Delegacia para assinar um termo circunstanciado.