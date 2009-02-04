Quadrilha de roubo de veículos é presa em Londrina

Cerca de 40 policiais cumpriram diversos mandados de prisão e de busca e apreensão desde as 6 horas da manhã desta quarta-feira (4) em Londrina e prenderam sete integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de veículos, principalmente de alto valor como Vectra, Audi e Corolla.

As investigações, que começaram em outubro do ano passado, revelaram que o QG da quadrilha funcionava na Avenida Jorge Casoni, número 1639, com o nome de Atelier do Kapeta Ltda., sob a fachada de uma gráfica. No entanto, a sede era utilizada para adulteração dos veículos furtados e roubados.

O chefe da quadrilha, segundo o delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial de Londrina, Sergio Barroso, era Vicente Cazuza, preso nesta manhã, juntamente com outros seis integrantes. Haveria ainda um outro membro, mas o oitavo mandado de prisão, expedido pela juíza da 3ª Vara Criminal, Oneide Negrão, não pode ser cumprido porque o acusado está foragido.





Nas buscas, em 12 locais, os policiais também apreenderam seis armas de calibres 12, 28 e 32, R$ 17,2 mil em dinheiro e R$ 4,6 mil em cheques. O delegado disse que os presos serão indiciados por furto, roubo e receptação de veículos, adulteração de chassi, formação de quadrilha e extorsão.

"Eles furtavam ou roubavam o veículo e ligavam para a vítima pedindo dinheiro para devolver o carro", explicou o delegado Barroso de que forma se dava a extorsão. Quando não conseguiam o dinheiro com o dono, adulteravam o chassi para vender a outra pessoa ou vendiam em desmanches.

Segundo o delegado, diversos veículos furtados pela quadrilha foram identificados.



