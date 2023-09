Quarteto é preso acusado de furtar motocicletas do pátio da PM em Arapongas

Quatro indivíduos - dos quais dois adolescentes - foram presos acusados de furtar motocicletas do pátio da PM (Polícia Militar) em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) no fim da noite de sábado (2).







Segundo a PM, por volta das 23h, uma equipe percebeu uma movimentação pelas câmeras da 7ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar) em que quatro indivíduos estariam furtando motocicletas do pátio da sede da unidade e que estariam se evadindo pela rua dos fundos. A PM deslocou até a rua Saíra-Militar e, com o apoio das viaturas, rapidamente foi fechado o cerco e feita a abordagem em um Volkswagen Gol de cor prata, em que havia quatro jovens abaixados no interior na tentativa de se esconder.

Considerando que se tratava da mesma quantidade de suspeitos que invadiram o quartel, durante a abordagem dos suspeitos, ao saírem do veículo, já de imediato confessaram serem os autores furto qualificado.

Foi dada voz de prisão e apreensão aos suspeitos que foram identificados como dois adolescentes de 15 e 17 anos e dois jovens de 21 e 22 anos - os nomes nãpo foram divulgados, mas a PM informou que o rapaz de 21 já tem passagens criminais, sem detalhar os crimes.





Os veículos furtados eram uma Honda CG Titan e uma CG Fan.





Os responsáveis pelos adolescentes foram acionados pela PM e compareceram à sede da unidade para acompanhar os procedimentos, e juntamente com maiores de idade foram encaminhados para a 22ª SDP (Subdivisão Policial).