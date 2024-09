Quatorze pessoas são presas por crimes sexuais contra menores de idade no Paraná

Quatorze pessoas foram presas preventivamente, nesta segunda-feira (30), durante uma operação contra crimes sexuais cometidos contra uma menina de 13 anos, em Barracão (Sudoeste do Paraná). A ação foi feita em conjunto pela PCPR (Polícia Civil do Paraná), PMPR (Polícia Militar do Paraná) e PPPR (Polícia Penal do Paraná). Três suspeitos estão foragidos.





Durante as buscas, foram apreendidos 14 celulares, além de uma arma de fogo que resultou na prisão em flagrante de um dos indivíduos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os mandados foram cumpridos simultaneamente em Barracão e Santo Antônio do Sudoeste; e Palma Sola e Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina. A ação conta com o apoio da PCSC (Polícia Civil de Santa Catarina).





As investigações continuam para identificar e prender outros envolvidos.

Publicidade