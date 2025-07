Quatro homens encapuzados fazem vigilante de refém na Zona Sul de Londrina

Um vigilante de 53 anos foi feito refém por quatro homens armados e encapuzados durante um assalto, por volta das 19h desta terça-feira (29), no bairro Saltinho, Zona Sul de Londrina.





Segundo a PM (Polícia Militar), os assaltantes invadiram o local com pistolas e revólveres, anunciaram o roubo e amarraram a vítima. Eles fugiram levando uma motocicleta Honda Fan 125 e diversas fiações elétricas que estavam trancadas em um container. O grupo utilizou um VW Polo prata para a fuga.

Durante as buscas, a equipe da RPA (Rádio Patrulha Auto) encontrou o veículo abandonado com uma carretinha carregada com parte do material roubado. As fiações foram recuperadas e entregues na Central de Flagrantes da Polícia Civil.





A motocicleta Honda Fan 125 também foi localizada pouco depois, nas proximidades, por uma equipe da Guarda Municipal. O caso segue sob investigação para identificar e prender os autores.