Primeiro de Maio

Quatro homens são presos suspeitos de furto de 600 kg de cabos telefônicos na região de Londrina

Redação Bonde
12 out 2025 às 18:22

Divulgação/Polícia militar
A Polícia Militar prendeu quatro homens suspeitos de furtar cerca de 600 quilos de cabos telefônicos na manhã de sábado (11), em Primeiro de Maio, (Região Metropolitana de Londrina).


Após denúncias, a equipe policial localizou dois dos suspeitos na Rua Sete, em frente ao número 1010, próximo à estação de comunicação da cidade. Eles estavam cortando fios já retirados dos postes. Questionados, informaram que trabalhavam para outro homem, que também foi abordado, junto de um quarto envolvido.

Os suspeitos alegaram que faziam um serviço autorizado por um contratante e apresentaram uma ordem de serviço. No entanto, após contato com representantes de concessionárias telefônicas, a PM constatou que não há retirada de fios durante fins de semana.


Diante da inconsistência das informações, os quatro homens foram detidos e algemados. A operação resultou na apreensão de dois veículos — uma Fiat Strada e um Ford Focus, ambos brancos —, além de ferramentas de corte, um machado e o material furtado, parte já picado.

Os presos e os objetos apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Primeiro de Maio para os procedimentos legais.

furto Furto de fiação elétrica Fios Primeiro de Maio
