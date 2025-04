Quatro pessoas da mesma família morrem em colisão frontal com ônibus escolar no Norte Pioneiro

Quatro pessoas de uma mesma família morreram em uma colisão frontal com um ônibus escolar e um caminhão no km 28 da rodovia BR-369, em Cambará (Norte Pioneiro), no fim da tarde deste domingo (6). Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o veículo Corsa ultrapassava uma fila de veículos quando atingiu frontalmente o coletivo de estudantes de Nova Fátima – quatro ficaram feridos.





De acordo com os bombeiros, dois dos ocupantes do Corsa foram ejetados do carro e outros dois permaneceram encarcerados. O veículo era conduzido por um homem de 47 anos e estavam com ele o pai e a mãe – de 82 anos e 81 anos, respectivamente – e uma criança de aproximadamente sete anos.

No ônibus, haviam 17 adolescentes e quatro precisaram ser socorridos pelas equipes de resgate, com ferimentos leves. Eles seguiam de Nova Fátima para o Colégio Agrícola de Cambará, onde estudam, segundo a PRF.





Devido à gravidade da situação, foram deslocados para o ponto do acidente as ambulâncias dos bombeiros e unidades avançada e básica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Jacarezinho, além da ambulância do município de Cambará e da concessionária EPR, além do caminhão do posto dos bombeiros Cambará. Mais tarde, ainda se dirigiram ao local para apoio o caminhão e ambulância dos bombeiros de Bandeirantes





Com a chegada das equipes, foi constatado que as vítimas já haviam morrido e foi laudado pelo médico do Samu. Em seguida, foi feita a avaliação da cinemática do acidente e o local, isolado.





Após a criação de espaço para acessar as vítimas, foram chamados a Polícia Civil, Polícia Científica e IML (Instituto Médico Legal), enquanto a PRF controlou do fluxo do trânsito e o isolamento para evitar possíveis outros acidentes.