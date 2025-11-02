Quatro pessoas morrem após colisão entre Gol e Hilux na BR-373, em Guamiranga

Quatro pessoas morreram em um grave acidente registrado por volta das 22h15 deste sábado (1º), no km 247 da BR-373, em Guamiranga (Campos Gerais). Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a colisão frontal envolveu um VW Gol, uma Toyota Hilux e um VW T-Cross.





De acordo com o boletim da ocorrência, o Gol, com placas de Prudentópolis, seguia no sentido Ponta Grossa-Prudentópolis quando perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, atingindo de frente a Hilux, também registrada em Prudentópolis. Após o impacto, um T-Cross, que vinha logo atrás do Gol, colidiu na traseira do veículo e saiu da pista.





Os quatro ocupantes do Gol morreram no local. Três foram ejetados do carro e um ficou preso nas ferragens. Nenhum deles usava cinto de segurança, o que impediu a identificação do condutor. Até o momento, dois ocupantes foram identificados: Sebastião, de 44 anos, e José, de 59. Os outros dois - um homem e uma mulher, ambos com idade estimada acima de 30 anos - ainda não haviam sido identificados até a conclusão da ocorrência.

Na Hilux, o motorista sofreu ferimentos leves nas mãos, enquanto a passageira saiu ilesa. Já o condutor do T-Cross, morador de Guarapuava, não se feriu.



