Quatro são presos com armas ilegais em Londrina

Dois homens foram presos por volta das 23 horas desta terça-feira (3) no Jardim Sabará, zona oeste de Londrina, por porte ilegal de armas.

Douglas Gonçalves de Lima, 22 anos, e Carlos Alberto de Almeida, 20 anos, estavam com duas pistolas: uma calibre 380 e a outra de 9 milímetros.

Ao perceberem a presença de policiais do Choque da Polícia Militar na Avenida Arthur Thomas, eles entraram em rota com um motocicleta Honda Twister. Lima e Almeida foram presos em frente a casa de um deles, na Rua João Ramalho, no Jardim Sabará, após caírem da moto.





Ambos, segundo a PM, tem passagem pela polícia por assalto e tráfico de drogas.

Zona sul





Outros dois homens foram presos na noite desta terça-feira (3) por porte ilegal de armas: Valdinei dos Santos e Renatos Souza, ambos com 23 anos, foram abordados por policiais da Rotam em uma rua no Jardim Perobal (zona sul).

Com eles, foram encontrados dois revólveres de calibre 32 e 38. Ambos também já tinham passagens anteriores pela polícia.