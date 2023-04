Quatro suspeitos de roubos a ônibus de turismo são presos no Norte do PR

Quatro pessoas foram presas nesta sexta-feira (28) durante uma operação conjunta entre a PMPR (Polícia Militar do Paraná) e a PRF (Polícia Rodoviária Federal), contra uma quadrilha envolvida no assalto a ônibus de turismo, na região Norte do estado.





As investigações foram iniciadas após equipes da ALI (Agência Local de Inteligência) do 18º Batalhão de Polícia Militar e também equipes da Inteligência da PRF identificarem um possível endereço onde, possivelmente, as mercadorias roubadas eram guardadas.

Publicidade

Publicidade





Diante das informações, os militares estaduais da Companhia do Choque do 5º BPM e das Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) e os policiais rodoviários federais foram até a zona rural de Tamarana.

Chegando ao local, cinco indivíduos fugiram por uma região de mata, sendo que dois deles, um homem e uma mulher, foram presos.

Publicidade





No interior da propriedade foram encontradas quatro armas de fogo, sendo 1 pistola calibre 9mm com número de série suprimido e 3 carabinas, além de munições de diversos calibres.