Queda de motocicleta deixa dois mortos na BR-376 em Sarandi

Duas pessoas faleceram, na manhã desta quarta-feira (30), após serem vítimas de um sinistro no Km 183 da BR-376, em Sarandi (Região Metropolitana de Maringá). Ambos estavam em uma motocicleta, que tombou na rodovia. O condutor, de 20 anos, e a passageira, de 19, foram a óbito ainda no local. A causa do ocorrido segue sob investigação das autoridades.





Até o momento, com as informações apuradas, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) diz que há duas possibilidades para explicar a origem da queda. Na primeira, a motocicleta teria sido fechada por um ônibus, causando a perda de controle do condutor. Já a segunda hipótese, levanta a possibilidade de uma colisão lateral direta entre os dois veículos - moto e ônibus.

A PRF informou que um laudo pericial do acidente será feito para que todos os detalhes sejam esclarecidos. Também estiveram presentes no local a PCPR (Polícia Civil do Paraná), IML (Instituto Médico Legal), Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).





Os dois corpos foram recolhidos e encaminhados ao IML de Maringá.