Rachaduras: afundamento de pista interdita BR-376 em Tibagi; PRF orienta desvio

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou, neste sábado (25), a interdição total no sentido sul da BR-376, no km 435, em Tibagi (Campos Gerais). A medida foi adotada devido ao afundamento do pavimento na rodovia, que liga Imbaú a Ponta Grossa.





Equipes dos órgãos responsáveis estão no local para avaliar a situação e buscar alternativas, mas, até o momento, não há previsão para a liberação da pista.

Como desvio, a PRF sugere que os motoristas utilizem a PR-239 em Imbaú, seguindo para a PR-340 antes de Telêmaco Borba, em direção a Tibagi. Depois, o trajeto passa pela BR-153, retornando à BR-376 no sentido Ponta Grossa.





O tráfego no sentido norte (de Ponta Grossa para Ortigueira/Londrina) segue sem restrições. A PRF orienta os motoristas a redobrar a atenção e planejar os deslocamentos para evitar transtornos.