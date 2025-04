Rapaz é vítima de tentativa de homicídio

Marcelo de Souza Ramos, 22 anos, foi ferido com um tiro na perna de por volta da zero hora desta segunda-feira (11). Ele foi socorrido pelo Siate quando estava na Rua Edson Catan, no Jardim Primavera, em Rolândia.

A Polícia Militar e a Civil disseram ainda noa dispor de informações sobre a tentativa de homicídio.

