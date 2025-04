Rapaz esfaqueia próprio irmão em Londrina

Adriano Henrique de Carvalho (32) recebeu duas facadas na tarde desta terça-feira (10), na Cafezal II, zona sul de Londrina. Ele foi golpeado pelo próprio irmão, Fabrício. "A família conta que o garoto é usuário de entorpecente. Antes do ocorrido eles tiveram uma discussão", disse o soldado J.Fernandes, da Polícia Militar, quem atendeu a ocorrência.

Fabrício tem passagens por uso de drogas. A família reclamava que o garoto roubava objetos de casa para trocar por entorpecentes.

Adriano Carvalho foi atingido no tórax e mão esquerda. Ele foi socorrido por homens do Corpo de Bombeiros e internado no Hospital Universitário. Não houve perfuração de órgão vital.