Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
DE ÚLTIMA GERAÇÃO

Receita Federal apreende celulares avaliados em R$ 1,2 milhão em Ibiporã

Redação Bonde
13 out 2025 às 09:59

Compartilhar notícia

Foto: Receita Federal / Divulgação
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A Receita Federal de Londrina realizou, durante fiscalização de rotina nas rodovias da região, a apreensão de 350 celulares de última geração, avaliados em aproximadamente R$ 1.200.000,00, que estavam ocultos em compartimento secreto de um caminhão com placas do Paraguai.


Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade

A abordagem ocorreu na sexta-feira (10) nas proximidades de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina). O caminhão estava carregado com carga de polietileno, porém, na entrevista com o motorista e sua acompanhante, ambos de nacionalidade argentina, os agentes desconfiaram de informações desconexas e incompletas.


A atitude suspeita motivou uma inspeção detalhada do veículo, que resultou na descoberta da carga irregular, que estava ocultada em compartimento secreto localizado na parte frontal da carreta.

Publicidade



Foto: Receita Federal / Divulgação


Além da mercadoria, o caminhão utilizado no transporte, avaliado em R$ 250.000,00, também foi apreendido. Ambos estão sujeitos à pena de perdimento, conforme previsto na legislação aduaneira brasileira.


O motorista foi encaminhado à Polícia Federal e preso pelo crime de descaminho, tipificado no artigo 334 do Código Penal. A acompanhante, que é esposa do condutor, foi liberada após os procedimentos iniciais.


Após os devidos processos legais, se confirmada a aplicação das penalidades de perdimento, esses bens podem ser leiloados ou destinados a entes públicos ou entidades de assistência social.

Cadastre-se em nossa newsletter


(Com informações da Receita Federal de Londrina)

Receita Federal Receita Federal Apreensões Fiscalização Celular apreensão celular Ibiporã
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas