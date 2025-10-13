Receita Federal apreende celulares avaliados em R$ 1,2 milhão em Ibiporã

A Receita Federal de Londrina realizou, durante fiscalização de rotina nas rodovias da região, a apreensão de 350 celulares de última geração, avaliados em aproximadamente R$ 1.200.000,00, que estavam ocultos em compartimento secreto de um caminhão com placas do Paraguai.







A abordagem ocorreu na sexta-feira (10) nas proximidades de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina). O caminhão estava carregado com carga de polietileno, porém, na entrevista com o motorista e sua acompanhante, ambos de nacionalidade argentina, os agentes desconfiaram de informações desconexas e incompletas.





A atitude suspeita motivou uma inspeção detalhada do veículo, que resultou na descoberta da carga irregular, que estava ocultada em compartimento secreto localizado na parte frontal da carreta.

