RMC tem três homicídios no primeiro dia de 2013

O ano de 2013 começou de forma violenta na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com o G1 PR, na primeira madrugada do ano novo foram registrados três homicídios na região.

O primeiro caso aconteceu por volta das 2h50 da madrugada no bairro de Cajuru, na capital, quando um homem de 31 aos foi morto com três tiros. O segundo homicídio foi no bairro de Tatuquara, cerca de duas horas mais tarde. Na ocasião, um jovem de 19 anos morreu baleado. Um outro rapaz, de 26 anos, também foi atingido e levado para o Hospital do Trabalhador em estado grave.

O terceiro homicídio aconteceu em Almirante Tamandaré. Um homem de 47 anos foi morto também a tiros. A vítima foi atingida por vários disparos na cabeça e no tórax. (Com informações do G1 PR)