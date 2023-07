Rodovias estaduais da região de Londrina registram três acidentes entre sábado e domingo

O motorista e o passageiro do Corolla, de 35 anos e 31 anos, respectivamente, ficaram feridos e foram levados para o Hospital Municipal de Ibaiti. O condutor do outro veículo não se machucou e foi submetido ao teste do bafômetro, que acusou consumo de bebida alcoólica acima do permitido legalmente. Ele foi detido em flagrante e levado para a Polícia Civil de Ibaiti.

Por volta das 3h do domingo, na PRC 272, um Corolla e um Spae Fox, ambos com placas de Ibaiti, seguiam de Pinhalão para Japira quando se envolveram em um acidente do tipo complexo.

Outros casos





Na PR 090, por volta das 21h do sábado, um Monza de Abatiá que seguia de Santa Cecília do Pavão a São Sebastião da Amoreira bateu la lateria de Fiat Uno, com placas de Cambé, no km 329 da rodovia, no momento em que a cruzava da direita para a esquerda. O Uno ficou sobre a pista e acabou atingido por outro Uno, com placas de São Jerônimo da Serra.





O motorista do carro emplacado em Cambé necessitou de atendimento médico e foi levado para o hospital de São Sebastião da Amoreira. Os outros condutores não se feriram e, submetidos ao teste do etilômetro, demonstraram não terem ingerido bebida alcoólica.





Mais cedo, por volta das 19h30, na PR 466, um Monza com placas de Londrina transitava no sentido Kaloré a Borrazópolis quando, no km 64, o veículo capotou do lado direito de seu sentido de direção. O motorista, de 53 anos, e o passageiro, de 36, foram levados para o Hospital Municipal de Borrazópolis.