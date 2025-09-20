Pesquisar

Em Santa Helena

Rotam apreende 32 celulares de descaminho durante operação no Paraná

Redação Bonde com PRE
20 set 2025 às 11:34

Divulgação/ PRE
A PRE (Polícia Rodoviária Estadual), por meio da equipe Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Móveis), apreendeu 32 aparelhos celulares oriundos do Paraguai durante patrulhamento na PR-482, em Maria Helena (Oeste), no fim da manhã desta sexta-feira (19). A ação fez parte da Operação Sinergia III, voltada ao combate a crimes e fiscalização de trânsito.


Segundo a corporação, os eletrônicos estavam dentro de um Fiat Siena abordado por volta das 11h30. As mercadorias, que não possuíam desembaraço aduaneiro e fiscal, foram apreendidas e encaminhadas à Receita Federal em Maringá (Noroeste).


Duas pessoas estavam no veículo, mas foram liberadas após serem qualificadas em boletim de ocorrência. Já o carro foi removido ao pátio da Polícia Rodoviária de Cidade Gaúcha devido a pendências administrativas.

