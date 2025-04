Sangue em camiseta não é de estudante, aponta laudo

Laudo preliminar da polícia descartou que o sangue encontrado em uma camiseta recolhida pelos policiais na região do crime seja da estudante baleada e estuprada no dia 31 de janeiro, no Morro do Boi, em Matinhos (Litoral). A confirmação foi feita pelo delegado responsável pelas investigações, Luiz Alberto Cartaxo.

''Estamos realizando todos os exames possíveis para identificar a origem do material'', disse. Segundo Cartaxo, a camiseta só teria sido parcialmente reconhecida pela vítima. ''Estamos falando de uma pessoa que está fortemente sedada, numa UTI.''

O namorado da jovem, Osíris Del Corso, foi morto ao tentar defendê-la. A polícia está interrogando pessoas que podem estar envolvidas no crime. Segundo o delegado, foram colhidos também ''material fotográfico e de voz'' que deverão ser mostrados à jovem. A assessoria de imprensa do Hospital Vita, onde ele está internada, informou que o quadro clínico dela continua estável.