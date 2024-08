Acidente com um carro e dois caminhões deixa seis mortos na região de Curitiba

Um acidente envolvendo um carro e dois caminhões deixou seis pessoas mortas na BR-116, em São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba), na noite desta sexta-feira (30). Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), três pessoas eram da mesma família, um casal e a filha.





Cinco das seis pessoas envolvidas no acidente estavam num veículo Cobalt. O outro óbito foi de um dos condutores das carretas.



No Cobalt, faleceram o condutor, de 68 anos, três passageiras, de 36 e 61 anos - a terceira mulher não teve a idade divulgada, e outros dois passageiros - um deles de 33 anos. O condutor do caminhão Volvo, que também morreu no impacto, tinha 39 anos. O veículo possuía dois reboques e placas de Paranapanema (SP).





Os corpos foram encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal).