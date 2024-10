Seis pessoas são presas durante operação contra o tráfico de drogas no Noroeste do Paraná

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu seis pessoas, na manhã desta terça-feira (22), durante uma operação contra o tráfico de drogas em Loanda e Floresta, na região Noroeste do Paraná.





Cinco pessoas foram presas em decorrência do mandado de prisão, sendo que uma delas também foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e maus-tratos a animais. A sexta pessoa foi presa em flagrante por tráfico de drogas. Durante a ação foram a apreendidas drogas e celulares.

As medidas judiciais também incluíram dois bloqueios de contas bancárias. A ação faz parte da terceira fase de uma investigação conduzida pela PCPR. Ao todo, 40 policiais civis participam da operação.





A investigação teve início no final de 2022, quando 1.080 quilos de maconha foram apreendidos em uma transportadora de Maringá durante uma operação em conjunto com a Receita Federal. A droga seria enviada para o estado de São Paulo. A partir das investigações, foram identificadas duas pessoas envolvidas no envio do entorpecente.

Na primeira fase, o líder da associação criminosa foi preso e outros quatro integrantes foram indiciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.





Na segunda fase, outras três pessoas foram presas em Loanda. Por meio das diligências, foi identificado o modus operandi e a logística de distribuição de drogas para outras regiões do Brasil.

“A operação de hoje representa um passo crucial para desarticular completamente a organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas na região”, afirmou o delegado da PCPR Leandro Munin.





Além das prisões e apreensões realizadas pela PCPR, foram identificadas outras apreensões de drogas ligadas ao grupo criminoso, incluindo 895 quilos de maconha em Iguatemi, Mato Grosso do Sul, e 206 quilos em Piracicaba, em São Paulo.