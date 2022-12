Servidor que matou esposa e postou selfie nas redes sociais é indiciado por feminicídio

O auxiliar de serviços gerais da Prefeitura de Abatiá (Norte Pioneiro) que matou a esposa, de 40 anos, e depois postou uma foto ao lado do corpo nas redes sociais, no fim de semana, foi indiciado por feminicídio.





Segundo a Polícia Civil, o delegado que cuida do caso não concederá entrevistas, mas destacou que a corporação está "apurando os fatos e realizando diligências a fim de esclarecer o ocorrido.”



Gilmar Ferreira de Souza, de 44 anos, assassinou Adriana Carvalho com golpes de faca na casa do casal, no centro, de acordo com a polícia.





A cidade fica a 125 quilômetros de distância de Londrina. Os dois estariam casados há quase dez anos e a reportagem apurou que a relação seria conturbada.





O servidor público ainda tentou tirar a própria vida após o crime, no entanto, foi socorrido e encaminhado ao hospital.







