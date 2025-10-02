Servidoras são presas após furtarem alimentos de escola municipal em Apucarana

Três servidoras públicas foram presas em flagrante, na tarde desta quarta-feira (1º), suspeitas de envolvimento em crime de peculato de merenda escolar, na Escola Municipal Fernando José Acosta, no Residencial Sumatra, em Apucarana (Centro-Norte).





Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), a denúncia foi feita anonimamente. A pessoa denunciante relatou que estava vendo algumas atitudes suspeitas de uma funcionária da escola e que essa mulher estaria colocando alguns sacos plásticos na capota de um veículo.

De acordo com o comandante da GCM de Apucarana, Pablo Rocha, as equipes se deslocaram rapidamente até a escola, mas a suspeita não estava mais no local.





"As equipes intensificaram o patrulhamento na região e localizaram essa mulher nas imediações. Durante a abordagem, ela admitiu que estava com algumas mercadorias da escola. Na capota do carro, foram localizadas várias mercadorias, como arroz, feijão, óleo, leite, sal e muita carne", diz Rocha.





A mulher também teria confessado que entregou alimentos para outras funcionárias, indicando os endereços das outras duas suspeitas. Na casa delas, mais alimentos foram encontrados. As três servidoras foram encaminhadas à 17ª Subdivisão da Polícia Civil. A delegacia foi procurada pela reportagem, mas informou que o caso está sendo investigado na Delegacia da Mulher.





A Prefeitura de Apucarana esclareceu que "todas as medidas administrativas estão sendo tomadas concomitantemente à esfera criminal, sendo que as funcionárias públicas foram afastadas imediatamente de suas funções". Na nota enviada à reportagem, a prefeitura ainda confirmou que será instaurado um PAD (Processo Administrativo Disciplinar), conforme previsto no Estatuto dos Servidores. Caso a responsabilidade seja comprovada, serão adotadas as sanções cabíveis, incluindo a exoneração.

A Administração Municipal também informou que "não compactua com atos ilícitos e reforça seu compromisso com a ética, a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos e que está colaborando integralmente com as autoridades competentes para o total esclarecimento dos fatos".