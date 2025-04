Sete morrem em rodovias da região de Londrina

Sete pessoas morreram em acidentes de trânsito nas estradas do Norte e Norte Pioneiro durante o Feriadão de Tiradentes. O número de vítimas fatais é 250% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando apenas duas pessoas perderam a vida em acidentes nas rodovias da região de Londrina.

De acordo com o balanço da 2ª Companhia Rodoviária do Paraná, entre às 18 horas de sexta-feira (17) até às 8h00 desta quarta-feira (22) foram registrados 64 acidentes, 60 feridos e sete mortos. Os números de acidentes e feridos foram menores em relação ao ano passado, em que 68 ficaram feridos em 74 acidentes registrados.

Segundo o sargento Adalberto Alves de Souza, um motorista foi preso e autuado em flagrante por dirigir embriagado e provocar um acidente na noite desta teça-feira (21) às 22h20 na rodovia BR-376, km 230. Ele teria perdido o controle do veículo Fiat Marea, de Apucarana, e chocado transversalmente contra um veículo Chevrolet Corsa. Seis pessoas tiveram ferimentos leves nesta colisão.





Durante toda a operação Tiradentes, policiais rodoviários fiscalizaram 3.079 veículos, sendo que 964 foram autuados, dos quais 254 por não usarem cinto de segurança, 202 por ultrapassagem em local proibido e 99 por excesso de velocidade. Segundo o sargento Alves, 50 veículos foram apreendidos por estarem envolvidos em acidentes ou em outros tipos de infrações.

A 2ª Companhia Rodoviária do Paraná fiscaliza cerca de 50 rodovias federais e estaduais do Norte e Norte Pioneiro do estado, compreendendo 3.100 km de malha rodoviária. Durante o feriado além dos policiais efetivos, a polícia rodoviária ampliou em 30% o total de profissionais nas rodovias.





No Paraná

O balanço parcial das polícias rodoviárias Federal e Estadual revelou que 18 pessoas morreram durante o feriado nas rodovias do Paraná, de sexta-feira (17) a terça-feira (21). Este total de vítimas fatais é o mesmo registrado em 2008. Ao todo foram 285 acidentes e 203 feridos. No ano passado estes números foram maiores: 327 acidentes e 285 feridos.





