Sete pessoas ficam feridas em acidente com cinco veículos na região de Paranaguá

Pelo menos sete pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo cinco veículos na BR-277, sentido a Paranaguá, na tarde desta sexta-feira (6). De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), duas pessoas estão em estado grave, incluindo um adolescente de 13 anos.





Os policiais que trabalham no local relataram que um caminhão colidiu contra a traseira de um veículo Ford Ka, atingindob também a lateral de outros três veículos.



No Ford Ka, estavam um casal e três crianças. Os outros feridos estavam em um Fiat Strada e no caminhão que ocasionou o acidente. Todas as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral de Paranaguá.