Suposto artefato explosivo é encontrado no Centro de Londrina e ruas são interditadas

Um suposto artefato explosivo foi encontrado na rua Prefeito Hugo Cabral, próximo à esquina com a rua Benjamin Constant, na região central de Londrina, na manhã desta quinta-feira (5).





De acordo com tenente-coronel Marcos Tordoro, comandante do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar), o protocolo é isolar a área e acionar as reuniões do esquadrão antibombas. Os policiais especializados estão vindo por transporte aéreo após atender a outra situação na cidade de Ventania.

O trecho da rua Prefeito Hugo Cabral, que abrange as ruas Benjamin Constant e Pernambuco, está interditado no momento.





Equipes da PMPR (Polícia Militar do Paraná) estão no local e, segundo Tordoro, a situação está sob controle.





(Matéria em atualização.)