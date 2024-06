Suspeita de desviar R$ 179 mil do próprio avô para apostar no 'tigrinho' é presa no Noroeste do Paraná

Uma mulher de 22 anos foi presta nesta quinta-feira (27) por ser suspeita de desviar R$ 179 mil do próprio avô para apostar em jogos on-line. A prisão aconteceu em Jussara, no Noroeste do Paraná.





De acordo com a Polícia Civil, a suspeita teria desviado a quantia entre setembro e outubro de 2023. Conforme consta nas investigações, a mulher teria feito 59 saques e transferências utilizando o cartão bancário e a senha da conta do avô.

"Apuramos que a maior parte deste recurso foi utilizado por ela em um jogo de apostas online", explica Carlos Gabriel, que é delegado da Polícia Civil no Paraná.





Aos policiais, a mulher negou o crime e disse desconhecer como tal valor teria sido creditado em sua conta bancária e utilizado no jogo. Porém, o sistema de videomonitoramento da agência bancária registrou a suspeita realizando as transferências.





Diante dos fatos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva da suspeita. A mulher foi capturada e encaminhada ao sistema penitenciário.