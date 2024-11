Suspeito assalta adolescente com autismo, é agredido por populares e acaba preso em Londrina

Um jovem de 22 anos foi preso após ser acusado de assaltar um adolescente de 16 anos, diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista), no Conjunto Alexandre Urbanas, na Zona Leste de Londrina, na última quinta-feira (14).





Segundo a Polícia Militar, a ocorrência começou quando populares denunciaram o homem por estar em atitude suspeita. As testemunhas contaram que, aparentemente, o jovem usava uma tornozeleira eletrônica e portava uma arma de fogo.

Ao chegar ao local, a equipe de policiais encontrou o suspeito caído no chão. O homem estava desacordado e tinha muito sangue no rosto e nas mãos, levando a Polícia Militar a acionar o Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência), que prestou o atendimento e levou o jovem até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim do Sol.





No endereço da denúncia, os policiais conversaram com uma mulher, que contou que o filho de 16 anos, que tem TEA, estava voltando da escola quando foi abordado pelo suspeito, que teria dado voz de assalto e roubado uma pulseira de couro, uma blusa de frio e uma mochila com os materiais escolares da vítima.