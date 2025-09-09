Suspeito com 8 mandados de prisão morre em confronto com a PM em Londrina

Um homem apontado como integrante de uma organização criminosa, com oito mandados de prisão em aberto, morreu em confronto com a Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (8), na rua São José, no Vista Bela (zona norte), em Londrina. De acordo com a PM (Polícia Militar), ele apontou uma arma durante uma abordagem de dentro de um veículo de aplicativo de mobilidade.
Segundo o boletim de ocorrência, equipes da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) receberam a informação de que o suspeito estaria em um veículo Corsa de cor cinza, cmo passageiro de uma corrida solicitada por aplicativo.
Durante a tentativa de abordagem, o passageiro teria apontado uma arma de fogo em direção aos policiais. Diante da situação, a equipe reagiu e efetuou disparos. O socorro médico foi acionado, mas o homem não resistiu e morreu no local.
Uma pistola com 13 munições intactas foi apreendida. O motorista não se feriu.
