Suspeito com carro furtado morre em confronto com a polícia em Londrina

Uma operação do 30º Batalhão de Polícia Militar terminou em confronto armado e morte de um suspeito na tarde desta segunda-feira (29), por volta das 16h, na rua Cardeal Vermelho, 245, no Jardim Paraíso, zona Norte de Londrina.





A ação teve início após informações repassadas pela ALI (Agência Local de Inteligência) indicando a presença de dois veículos furtados no local. Ao chegar no endereço, equipes localizaram um Fiat Uno e um VW Fusca.



De acordo com o BO (boletim de ocorrência). o condutor do Fusca não obedeceu à ordem de parada e iniciou fuga com o veículo. A equipe de inteligência da PM fez acompanhamento tático e, durante a tentativa de abordagem, houve confronto armado. O suspeito, que teria vasta ficha criminal, foi baleado e morreu no local, apesar do atendimento médico prestado.

O outro suspeito tentou fugir a pé, mas foi capturado nas proximidades. Durante a averiguação, constatou-se que o Fiat Uno havia sido furtado na madrugada do mesmo dia em Arapongas. Já o VW Fusca era produto de furto ocorrido anteriormente na cidade de Cornélio Procópio.





A polícia suspeita que os envolvidos façam parte de um grupo que atua na prática de furtos de veículos em toda a Região Metropolitana de Londrina.