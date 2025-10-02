Suspeito de abusar de enteada por 22 anos e mantê-la em cárcere é denunciado pelo MP

O MPPR (Ministério Público do Paraná), por meio da 4ª Promotoria de Justiça de Araucária (Região Metropolitana de Curitiba), denunciou criminalmente um homem de 51 anos que é investigado por violentar sexualmente e manter a própria enteada em cárcere privado. Os crimes foram praticados por 22 anos, tendo iniciado quando a vítima tinha apenas 7 anos de idade. Hoje ela está com 29.





A ação penal, já recebida pelo Judiciário, elenca 11 fatos criminosos praticados pelo agressor, sendo alguns cometidos reiteradas vezes. O caso foi descoberto no dia 16 de setembro deste ano, após a vítima conseguir deixar a residência em que era mantida sob constante vigilância de câmeras de segurança. Ela disse ao denunciado que levaria os filhos à unidade de saúde, mas dirigiu-se até uma delegacia de polícia.

Os estupros eram filmados e o acusado impedia a vítima de utilizar métodos contraceptivos, o que a levou a ter três filhos com o agressor.





Com o recebimento da denúncia pelo Judiciário o denunciado torna-se réu pelos crimes de estupro, estupro de vulnerável, estupro coletivo, cárcere privado, perseguição, registro não autorizado de intimidade sexual – todos majorados ou qualificados no âmbito da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) e dano emocional provocado à mulher. O processo tramita sob sigilo, na Vara Criminal de Araucária.

A vítima e seus filhos estão sendo atendidos pelos órgãos da rede de proteção da comarca de Araucária.