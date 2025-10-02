Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Tem 3 filhos com a vítima

Suspeito de abusar de enteada por 22 anos e mantê-la em cárcere é denunciado pelo MP

Redação Bonde com MPPR
02 out 2025 às 17:59

Compartilhar notícia

Reprodução/Canva
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O MPPR (Ministério Público do Paraná), por meio da 4ª Promotoria de Justiça de Araucária (Região Metropolitana de Curitiba), denunciou criminalmente um homem de 51 anos que é investigado por violentar sexualmente e manter a própria enteada em cárcere privado. Os crimes foram praticados por 22 anos, tendo iniciado quando a vítima tinha apenas 7 anos de idade. Hoje ela está com 29. 


A ação penal, já recebida pelo Judiciário, elenca 11 fatos criminosos praticados pelo agressor, sendo alguns cometidos reiteradas vezes. O caso foi descoberto no dia 16 de setembro deste ano, após a vítima conseguir deixar a residência em que era mantida sob constante vigilância de câmeras de segurança. Ela disse ao denunciado que levaria os filhos à unidade de saúde, mas dirigiu-se até uma delegacia de polícia.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram

WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.

Logo do Portal Bonde

Clique aqui para enviar sugestões de pautas, imagens e dicas para o Portal Bonde

Publicidade
Publicidade


Os estupros eram filmados e o acusado impedia a vítima de utilizar métodos contraceptivos, o que a levou a ter três filhos com o agressor.


Com o recebimento da denúncia pelo Judiciário o denunciado torna-se réu pelos crimes de estupro, estupro de vulnerável, estupro coletivo, cárcere privado, perseguição, registro não autorizado de intimidade sexual – todos majorados ou qualificados no âmbito da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) e dano emocional provocado à mulher. O processo tramita sob sigilo, na Vara Criminal de Araucária.

Cadastre-se em nossa newsletter


A vítima e seus filhos estão sendo atendidos pelos órgãos da rede de proteção da comarca de Araucária.

Suspeito Abuso sexual enteada estuprada araucária Ministério Público
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas