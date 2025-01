Suspeito de assassinar mulher em Jataizinho é preso pela polícia

A Polícia Civil prendeu, por volta das 11h desta segunda-feira (20), o principal suspeito do feminicídio de Mariane Alves de Assis, que foi encontrada morta no último domingo (19), no Centro de Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina), em estado de decomposição e com múltiplas perfurações no tórax.



Investigações detalhadas apontaram que o suspeito mantinha um relacionamento com a vítima e já havia sido mencionado por familiares como o possível autor do crime. Desde o registro da ocorrência, a Delegacia de Polícia de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) atuou para localizar e prender o autor.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



No local do crime foram identificadas marcas de luta corporal e uma corrente quebrada, posteriormente reconhecida como pertencente ao suspeito. Fotos anteriores do investigado em abordagens policiais mostram que ele usava a corrente encontrada na cena do crime, reforçando os indícios de sua participação.



Além disso, registros mostram que o suspeito deu entrada no Pronto Atendimento Médico de Jataizinho às 00h21 de sábado (18), apresentando ferimentos compatíveis com uma luta corporal, incluindo cortes nas mãos.

Publicidade



As investigações continuam em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime e os motivos que levaram ao crime.