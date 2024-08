Suspeito de atear fogo em terreno baldio e provocar incêndio é preso em Arapongas

Um homem foi preso após ser acusado de atear fogo em um terreno baldio no bairro San Rafael V, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na tarde desta quarta-feira (7).





Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até o local após receber uma denúncia. Lá, uma testemunha relatou que o suspeito, que é seu vizinho, teria ateado fogo em um terreno baldio que separa as duas casas, o que colocou as moradias ao redor em risco.

A testemunha disse, ainda, que essa situação é frequente e que sofre com problemas respiratórios por conta das queimadas provocadas pelo acusado.





Diante das informações, os policiais foram conversar com o suspeito, que estava visivelmente embriagado. O homem informou que provoca as queimadas com frequência porque o terreno é de sua propriedade e, por isso, tem o direito.





O acusado recebeu voz de prisão e, em um primeiro momento, se negou a acompanhar os policiais. Após outras tentativas, os agentes conseguiram prender o homem em flagrante pelo crime de incêndio e encaminhá-lo para a Delegacia de Polícia.