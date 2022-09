Suspeito de distribuir drogas no Vista Bela é baleado pela PM e morre em Londrina

Um homem suspeito de fazer abastecimento de vendedores de drogas morreu em confronto com a Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (22), no Jardim Santo André, na zona oeste de Londrina. Segundo o relato da PM, ele teria descido do carro e, ao invés de se entregar, tentou fugir e disparou contra os oficiais.





O registro da ocorrência relata que policiais trafegavam na Rua Pedro da Silva, por volta de 0h50, quando visualizaram um Palio prata que, segundo denúncias, promovia tráfico de drogas na região do Conjunto Residencial Bela Vista. A denúncia que chegou até a PM informava que o veículo era usado para distribuir kits de drogas e recolher o dinheiro na região adquirido no bairro.

Publicidade

Publicidade





Ao ver o veículo da PM, que vinha em sentido contrário, o condutor do Palio tentou fugir da ordem de abordagem, obrigando os policiais a executarem uma manobra com o veículo e a iniciar uma perseguição.





Ainda de acordo com a PM, a uma certa altura, o suspeito parou o Palio de forma brusca e desembarcou, já com arma em punho. Ele teria tentado fugir a pé, atirando contra os policiais, que revidaram e o acertaram com disparos de arma de fogo.