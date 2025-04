Suspeito de duplo homicídio em Jacarezinho é preso após ação conjunta entre PMs do PR e SP

Um homem suspeito de envolvimento em um duplo homicídio ocorrido na manhã deste domingo (6) em Jacarezinho (Norte Pioneiro) foi preso após uma ação rápida e integrada entre a PM (Polícia Militar) do Paraná e de São Paulo.





O crime aconteceu por volta das 7h10 em um bar no bairro Aeroporto,e deixou dois mortos e outros dois feridos por disparos de arma de fogo. De acordo com a PMPR, os autores dos tiros foram dois homens, de 20 e 23 anos. Um deles foi preso e o outro segue foragido.

Durante o atendimento da ocorrência, policiais encontraram uma das vítimas já sem vida na Avenida Marciano de Barros. Segundo testemunhas, a vítima, um homem de 35 anos, chegou a ser colocada em um carro por um amigo que tentou levá-lo ao hospital, mas ele não resistiu e caiu no chão após sair do veículo.





Enquanto a PM isolava a área e acionava a Polícia Científica, outra informação chegou às equipes: três pessoas haviam dado entrada no Pronto-Socorro de Jacarezinho também feridas por tiros. Dois homens, de 21 e 26 anos, foram atingidos no braço esquerdo e passam bem. Já a terceira vítima, de 25 anos, chegou ao hospital sem vida.





Minutos depois, uma nova informação levou os policiais até Ourinhos (SP), a cerca de 20 km de Jacarezinho. Um dos suspeitos havia procurado atendimento médico no pronto atendimento da cidade paulista. A Polícia Militar do 31° BPMI foi acionada e localizou o homem, que foi preso em flagrante com o apoio da Polícia Civil.





As buscas pelo segundo suspeito seguem em andamento. A motivação do crime será apurada pela Polícia Civil por meio de inquérito.