Suspeito de estuprar e matar mulher em Arapoti é preso no Norte Pioneiro

Um homem de 33 anos, suspeito de estuprar e matar um mulher em Arapoti (Campos Gerais), no fim de semana, foi preso pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (21), na cidade vizinha de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.





A vítima, Jociele de Jesus Abreu, de 31 anos, foi levada à força para um terreno baldio enquanto caminhava pela rua. Desaparecida desde sábado, o corpo foi encontrado na segunda-feira.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





De acordo com informações do 2º Batalhão da Polícia Militar, o logo após o crime, uma operação foi montada.





Na terça-feira, por volta das 12h30, o suspeito foi visto caminhando pela PR-092, entre as duas cidades, já próximo do perímetro urbano de Wenceslau Braz. Porém, quando as viaturas chegaram, ele não estava mais lá.





Diante da gravidade, policiais militares que estavam de folga se juntaram às equipes de plantão no cerco ao suspeito. Com o efetivo reforçado, as equipes o flagraram próximo ao aterro municipal da cidade, na região do Contorno Sul. Novamente, ele conseguiu escapar ao se embrenhar em uma mata.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: