Suspeito de estupro e tentativa de feminicídio em Sertanópolis é preso em Londrina

Um homem de 39 anos foi detido preventivamente na tarde desta sexta-feira (10) por suspeita de tentativa de feminicídio e estupro, em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina), em dezembro de 2024.





Ele foi localizado em Londrina e detido após investigações iniciadas no dia 25 de dezembro daquele ano.

Segundo a apuração da PCPR (Polícia Civil do Paraná), a mulher deu entrada no pronto-socorro de Sertanópolis com queimaduras graves no rosto e corpo. Ela contou que havia sido vítima de estupro e tentativa de feminicídio e permanece internada em estado grave.





De acordo com o delegado Damião Benassi Júnior, o suspeito foi preso com base em indícios de que o crime foi cometido com motivo fútil, meios cruéis e de forma que impossibilitou a defesa da vítima.

O homem capturado foi encaminhado ao sistema penitenciário para os demais procedimentos do Poder Judiciário.