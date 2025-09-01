Suspeito de feminicídio em Ibiporã é encontrado morto em Jataizinho

Um homem de 32 anos, suspeito de ter matado a esposa em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), foi encontrado morto por enforcamento em uma chácara na Rua Paraíso, Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina). De acordo com a Polícia Militar, ele confessou o feminicídio em um vídeo de despedida que enviou para a sua irmã, na terde de domingo (31).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Segundo o boletim de ocorrência, o cunhado da vítima o encontrou e imediatamente cortou a corda, acionando o Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência). No entanto, o homem já se encontrava sem vida. Equipes do Siate e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) tentaram reanimá-lo, mas a morte foi confirmada às 13h50.





A irmã do suspeito informou aos policiais que ele estava em processo de separação e que sua companheira já tinha uma medida protetiva contra ele. A perícia técnica no local do crime, em Ibiporã, confirmou que o feminicídio foi cometido com uma faca.



Na chácara, foram encontrados dois projéteis de munição .38, mas a arma do crime não foi localizada. A motocicleta usada pelo suspeito na fuga foi encontrada carbonizada no mesmo local. O corpo do homem foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).