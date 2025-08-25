Suspeito de furtar lojas em Ibiporã é preso dias após ser liberado em Londrina

Um homem suspeito de praticar uma série de furtos a estabelecimentos comerciais em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) foi preso preventivamente nesta quinta-feira (21). Ele já havia sido detido em flagrante em Londrina no dia 25 de julho, mas foi solto na audiência de custódia.





Segundo o delegado da Polícia Civil de Ibiporã, Vitor Dutra, os furtos vinham sendo registrados desde o fim de 2024. "Desde o final do ano passado, a delegacia vinha registrando furtos noturnos na cidade. Ele sempre agia da mesma forma: chegava entre 2h e 5h da manhã e arremessava pedras nas vitrines das lojas e logo em seguida subtraía bens de valor desses estabelecimentos."





As investigações apontam que o suspeito utilizava uma motocicleta adulterada para fugir dos locais. "A equipe percebeu, por meio das câmeras de segurança, que era sempre a mesma motocicleta. A equipe da 10ª Subdivisão da Polícia Civil de Londrina conseguiu fazer uma prisão em flagrante dele no dia 25 de julho. Ele estava com objetos de furto. A situação era isolada e não tinha a ver com Ibiporã", disse Dutra.





De acordo com o delegado, o suspeito arrombou de uma loja de ferramentas no centro de Ibiporã no dia 31 de outubro de 2024; em 7 de abril de 2025 arrombou uma loja de tintas; em 28 de abril invadiu uma galeria e furtou um notebook em uma loja de roupas.





Após ser liberado em Londrina, o homem voltou a ser alvo da Polícia Civil em razão dos crimes praticados. Com base nas provas colhidas e no risco de novas práticas criminosas, a Justiça decretou sua prisão preventiva.